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29 Ağustos 2018 09:49

DÖGEM üyeleri Kocatepe de

Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM) üyeleri, Türk ordusunun, Kurtuluş Savaşı sırasında işgalci Yunan birliklerine karşı başlattığı Büyük Taarruz’un 96.

DÖGEM üyeleri Kocatepe de

29 Ağustos 2018 09:49

yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Afyon Kocatepe’yi ziyaret etti.


Döşemealtı Gençlik Meclisi’nin kültür inceleme gezileri sürüyor. DÖGEM üyeleri, Kurtuluş Savaşı sırasında işgalci Yunan birliklerine karşı başlattığı Büyük Taarruz’un 96. yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Afyon Kocatepe’yi ziyaret etti. DÖGEM Proje Koordinatörü Murat Dinç’le birlikte Kocatepe gezisini gerçekleştiren üyeler, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitler anısına saygı duruşunda bulundu. Üyeler daha sonra işgalci Yunan birliklerine karşı başlatılan Büyük Taarruz ve yaşanılan zorlukları yerel rehberlerden dinledi. Ardından Afyon Kalesini gezen DÖGEM üyeleri, kent merkezindeki tarihi ve kültürel alanları inceleme fırsatı buldu.




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