DÖGEM üyelerinden Başkan Genç’e teşekkür

Döşemealtı Gençlik Meclisi’nin genç vekilleri, Çanakkale Şehitlerine Saygı ve Kültür gezisi dönüşü Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’e sürpriz ziyarette bulundu. Başkan Genç’e yaş pastayla teşekkür eden üyeler, kendilerine verdiği destek için de teşekkür etti.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, genç vekillerin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu söyledi. En iyi yatırımın insana yapılan yatırım olduğuna dikkat çeken Genç, "Güzel bir sürpriz oldu. Sizlerin başarılı çalışmalarınız, projeleriniz, güzel şeyler üretmeniz en çok beni mutlu ediyor. Sizlerle gurur duyuyorum" dedi.

DÖGEM üyeleri ise "Döşemealtı Gençlik Meclisi sayesinde aldığımız eğitimler, seminerler ve gezilerle kendimizi geliştirme imkanı buluyoruz. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. DÖGEM sayesinde bir çok eğitim alıyoruz, seminerlere yurt içi ve yurt dışı gezilerine gidebilme imkanımız oluyor. Ayrıca farklı mahallelerden arkadaşlarla tanışma ve ortak projeler hazırlama fırsatı yakalayabiliyoruz” diye konuştular.

Başkan Turgay Genç, üyelerin yaklaşık 1 saat sohbet etti, gençlerin istek ve sorunlarını dinledi. Programın sonun da genç üyelerin hazırlamış olduğu yaş pastayı kesti.