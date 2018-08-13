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13 Ağustos 2018 11:44

DÖGEM’den ‘Dünya Gençlik Günü’ etkinliği

Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM), Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından ilan edilen Dünya Gençlik Günü kapsamında Uluslararası Dünya Gençlik Günü etkinliği düzenledi.

DÖGEM’den ‘Dünya Gençlik Günü’ etkinliği

13 Ağustos 2018 11:44


Döşemealtı Kent Meydanında düzenlenen etkinliğe DÖGEM üyelerinin yanı sıra ilçede yaşayan çok sayıda vatandaşta katıldı. Uluslararası Dünya Gençlik Günü saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Katılımcılara DÖGEM’in kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Döşemealtı Genç vekillerinin sunumundan sonra şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.


Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün katkılarıyla organize edilen Dünya Gençlik Günü etkinliği resim sergisinin yanı sıra halk oyunları gösterisi, halat çekme, yumurta taşıma ve çuval yarışlarıyla eğlenceli anlara sahne oldu. İzleyicilerin de interaktif olarak katıldığı etkinlikler geç saatlere kadar sürerken DÖGEM Genç vekillerinin bugüne kadar hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerinin sunumu uzun süre ayakta alkışlandı.


Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç de Uluslararası fuar nedeniyle yurt dışında olması nedeniyle Gençlik Günü etkinliğine bir mesaj gönderdi.




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