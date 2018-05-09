DÖGEM’e Ulusal Gençlik Parlamentosundan ödül

Genel Kurulu’nda ülke genelinden 297 delegenin katılımıyla gerçekleştirilen oylama sonucu Türkiye’de "Yılın Gençlik Meclisi" ödülünü aldı.

Ulusal Gençlik Parlamentosu 14. Genel Kurulu 6-9 Mayıs tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. “Gençlik ve Kalkınma” teması ile toplanan Genel Kurul toplantısında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2030 üzerine atölye çalışmaları ve paneller düzenlendi. ”Yürütme kurulu üyeleri için seçimler yapıldığı genel kurulda Döşemealtı Gençlik Meclisi delegeleri Ferit Yılmaz Ayyıldız, Şeymanur İrem Durak ve Dögem Danışmanı Murat Dinç katıldı.

Başarısı tescillendi

Yılın Gençlik Meclisi ödülü için Antalya Döşemealtı Gençlik Meclisi, İzmir Buca ve Kocaeli Körfez Gençlik Meclisleri aday oldu. Her meclis çalışmalarını anlatırken, yapılan seçimlerde DÖGEM, Türkiye’de Yılın Gençlik Meclisi oldu. DÖGEM, kurulduğu ilk yıl Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM)" Katılım ve Yönetişim" ödülü, 2017’de Akdeniz Belediyeler Birliği “İyi Yönetişim ve Halkla İlişkiler" ödülüne layık görüldü. DÖGEM, Ulusal Gençlik Parlementosu’nda da "Yılın Gençlik Meclisi" ödülüyle başarısını tescilledi.

Gençlere güvendik

Gençlere yatırımın geleceğe yatırım olduğunun altını çizen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, DÖGEM’i ilçede yaşayan gençleri başta yerel yönetimler olmak üzere yaşadıkları şehre, mahalleye adapte etmek, gençlerin sosyal, sportif ve sanatsal alanlarda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak amacıyla kurduklarını ifade etti. Genç, "Biz gençlerimize inandık, güvendik gençlerimiz de başarılarını aldıkları üçüncü ödülle taçlandırdı. Genç vekillerimizi ve emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ederim" dedi.