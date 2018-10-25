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Doğu Çevreyolu'nda 2. etap tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kent merkezindeki trafiğe büyük rahatlama getirecek Doğu Çevreyolu Projesi’nde ikinci etap tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezindeki trafiğe büyük rahatlama getirecek Doğu Çevreyolu Projesi'nde ikinci etap tamamlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nce ihale edilen 3. etap çalışmaları ise devam ediyor.


Batı Çevre Yolu hayali için 17 yıl bekleyen Antalya, Başkan Menderes Türel'in göreve gelmesiyle özlemini çektiği Kuzey Çevre Yolu'na kavuştu. Antalya için bir diğer önemli proje olan ve şehir trafiğine ciddi rahatlama getirecek Doğu Çevre yolunda ise Altınova Yolu'nun ardından 2. etap da tamamlandı.



Havaalanı yolu nefes aldı


Kepez üstündeki Korkuteli kavşağı ile Antalya havaalanı arasını bağlayacak Doğu Çevre Yolu güzergâhı, Burdur, Korkuteli, Kemer'den Korkuteli Kavşağı'na gelen araçların şehir içi trafiğine girmeden havalimanı istikametine geçişleri için planlandı. Toplamda 23 kilometre olan güzergâhın Havaalanı Kavşağı-Toptancı Hal arasındaki ilk 5 kilometrelik bölümü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılıp, Antalyalıların hizmetine sunulmuştu. Altınova yolu, havaalanı yoluna nefes aldırdı.



75 milyon lira harcandı


Üç etap halinde Korkuteli Kavşağı'na bağlanacak Altınova imar yolu projesinin Beşkonak Köprüsü ile Göçerler Mahallesi arasındaki 11 kilometrelik ikinci etabı da Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi projenin iki etabına toplam 75 milyon lira harcadı. Proje kapsamında Altınova Caddesi, Kırçiçeği Caddesi, Muammer Aksoy Caddesi, Ulubatlı Hasan Caddesi ve 6255 Sokak boyunca, yol yapım, asfalt, kaldırım, peyzaj düzenlemeleri, elektrik ve aydınlatma çalışmaları gerçekleştirildi.



3. Etap bekleniyor


23 kilometrelik 3 etaplı Doğu Çevreyolu Projesi'nin 16 kilometrelik kısmını Antalya'ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi modern ulaşım ağını Avrupa standartlarına taşıyor. 3. Etap çalışmaları kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü'nce ihale edilen Göçerler-Korkuteli kavşağı arasındaki 7 kilometrelik son etapta da çalışmalar sürüyor.

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