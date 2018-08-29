Doğu Garajı Kültür Merkezi Projesi’nde kaba inşaat bitti

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kent merkezine hareket getirecek, Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi hızla ilerliyor. Proje, Festival Çarşısı, çok katlı pazar yeri, konser ve tiyatro salonu, yeme içme alanlarıyla bölgeyi çekim merkezi haline getirecek. Proje bittiğinde Antalya, geleneksel çarşı kültürünün yaşatılacağı, kültürel ve sanatsal organizasyonların yapılacağı yeni bir kültür ve ticaret merkezi kazanacak. Proje ile Antalya’ya gelen turist hem tarihi zenginliği görmek için Nekropol alanını ziyaret edecek hem de doğu garajında bulunan esnaflardan alış veriş yaparak ticareti canlandıracak.

Geleneksel çarşı kültürü

Doğu Garajı Ticaret ve Kültür Merkezi Projesi’nde kaba inşaat bitti. Yapı içinde yer alan duvar bölmelerinin yapımında sona gelindi. Kültür salonu çelik çatı işleri devam ediyor. Yapının dış cephe kaplamaları hızla sürerken, yapı içerisinde zemin doğal taşlarla kaplanıyor. Toplam 66 bin metrekare inşaat alanına sahip proje ile Doğu Garajı’nda yıllardır süre gelen geleneksel alış veriş kültürü modern bir alt yapıyla sunulacak. Festival Çarşısı esnafının tekrar taşınacağı 5 katlı merkezin ilk iki katında gıda ürünlerin yer alacağı pazar yeri, üstteki iki katta ise Festival Çarşısı, en üst katta da kafe ve eğlence alanları ile dükkânlar yer alacak.

Festivallerin adresi olacak

Proje içinde 680 kişilik konser ve tiyatro salonu hizmet verecek. Sergi galeri, sosyal donatı alanları da yer alacak. Ayrıca çeşitli büyüklüklerde 20 derslik barındıran Büyükşehir Konservatuvarı da Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi bünyesinde hizmet verecek. Projede 575 araçlık yer altı otoparkı olacak. Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi, uluslararası festivallere ev sahipliği yapan Antalya’ya yakışan, kenti ziyaret eden turistlerin yeni uğrak noktası olacak.

Yeşil çatı olacak

Öte yandan Doğu Garajı Ticaret ve Kültür Merkezi kazı çalışmalarında ortaya çıkan Antalya’nın tarihini 2 bin yıl geriye götüren Nekropol alandaki çalışmalarda devam ediyor. Arkeolojik buluntuların yağmur ve güneş ışınlarından korunması için tüm alanının üzeri örtü ile kaplanıyor. Çağdaş yapım teknikleri kullanılarak yapılan üst örtüye ait taşıyıcılar alanda bulunan kalıntılara zara vermeden titizlikle yerleştirildi. Alana farklı ebatlarda yaklaşık 80 adet çelik kolanlar montajlandı. Çelik kolanlara mezar alanlarını yakından görebilme imkanı sunacak olan yürüyüş yollarının bağlantıları yapıldı. Yapının kapalı alanlarını oluşturacak mekânların tabliye işleri tamamlandı. Yapının en önemli özelliği olan yeşil çatısına ait çatı makasları montaj çalışmaları başladı. Proje tamamlandığında yapı çatısı bitki ile kaplanarak çelik konstrüksiyon görüntüsü yerine yeşil bir çatı görüntüsü ortaya çıkacak.