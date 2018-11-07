Doğuma Hazırlık Kursu'nda, meme kanserine dikkat çekildi

Anne adaylarının telaşlı günlerinin stresini azaltmak, onların daha bilinçli ve keyifli bir hamilelik dönemi geçirmeleri için, Memorial Antalya Hastanesi ‘Doğuma Hazırlık Kursu' açtı. Ekim ayı boyunca gerçekleştirilen kursun, bir sonraki programı Nisan ayında yapılacak. Öte yandan kursta meme kanserine de dikkat çekildi.

Senede iki kere gerçekleştirilen kursta, anne karnındaki bebeğin gelişimi, takibi ve gebelik süresince yapılması gereken testler ve bir doğumun nasıl olması gerektiği kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafından anne ve baba adaylarına aktarıldı. Anestezi doktoru doğum ağrısını azaltıcı yöntemleri katılımcılarla paylaştı. Gebelik oluşumu, gebelik süresince anne adaylarında meydana gelen fizyolojik değişiklikler, gebelik süresince risk oluşturabilecek durumlar da ele alınan kursta ayrıca, anne adayı gebelik süresince dengeli ve yeterli beslenme hakkında beslenme ve diyet uzmanları tarafından bilgilendirildi.

Pratik bilgiler anlatıldı

Eğitiminde erken doğum durumunda alınabilecek tedbirler, gebelik sürecinin ardından bebek doğduktan sonraki süreçle ilgili bebeğin beslenmesi, anne sütü ve emzirmenin önemi, bebeklik ve çocukluk dönemi aşıları ile bebek bakımı ile ilgili pratik bilgiler anlatıldı. Bebeğin banyosu, göbek bakımı ve masajının yanı sıra; ilk zamanlar bebekle ebeveynler arasında doğru iletişim kurma yöntemleri de çocuk ve ergen psikolojisi uzmanları ve pedagoglar tarafından ebeveynler ile paylaşıldı. Gebelik süresince oluşabilecek cilt sorunları ve tedavi yöntemleri de bu eğitimlerde anlatılan konular arasında yer aldı.

Kursta, meme kanserine dikkat çekildi

6,13 ve 20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen kursta; 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ayı dolayısıyla Genel Cerrahi Bölümü'nden Op. Dr. Tolgay Akın kursiyerlere meme kanserinin önlenebilir, kontrol edilebilir ve tedavi edilebilir özelliklerini hatırlattı. Kendi kendine meme muayenesinin nasıl yapılacağını gösteren Op. Dr. Akın, meme kanserinin erken dönemde teşhis edilebilen ve tedavi şansı çok yüksek bir kanser olduğunu vurguladı.