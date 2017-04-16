Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 13:18

Doğuştan kas hastası seçmen tekerlekli sandalyesi ile oy kullanmaya gitti

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, doğuştan kas hastası olan 50 yaşındaki Ali Akça, tekerlekli sandalyesi ile sandık başına gitti.

Doğuştan kas hastası seçmen tekerlekli sandalyesi ile oy kullanmaya gitti

16 Nisan 2017 13:18


Türkiye’nin yeni yönetim sisteminin oylandığı halk oylamasının başlamasıyla birlikte 7’den 70’e her kesimden insan sandık başına gitmeye başladı. 50 yaşında olan ve ihtiyaçlarını tek başına gideremeyen, doğuştan kas hastası olan Ali Akça’da sandık başına gidenler arasındaydı. Gazipaşa Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmeti Biriminden destek alan Ali Akça, sabah saatlerinde Kahyalar mahallesindeki evinden alınarak Burhan İlk-Ortaokuluna götürülerek oyunun kullanması sağlandı. Oyunu kullandığı için son derece mutlu olan Akça, "Ben bu halimle oy kullanmaya geldiysem, herkes vatandaşlık görevini yaparak oy kullanmaya gelmeli" dedi.


Gazipaşa Devlet Hastanesi Dahiliye servisinde yatmakta olan 87 yaşındaki Ali Utku ise hastane yönetimine ricada bulunarak kendisini sandık başına götürmelerini istedi. Utku’yu ziyaret eden hastane yönetimi, hazır olması halinde kendisini oy kullanmaya götüreceklerini söyledi.


Konu hakkında açıklama yapan Gazipaşa Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Şebnem Çelik, oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirmek isteyen tüm hastalara ellerindeki tüm imkanlarla hizmet verdiklerini belirterek, "Evde bakım hizmeti alan 15 ve yatarak tedavi gören 7 kişi olmak üzere bugün 22 hastamızı sandık başın götürerek oylarını kullanmalarını sağladık. Tüm ekibime emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
18
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    20°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 20 RECEB 1438
  • 17 Nisan 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :04:32
  • Güneş :06:13
  • Öğle :13:07
  • İkindi :16:49
  • Akşam :19:41
  • Yatsı :21:11
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!