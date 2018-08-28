Doğuyaka, Topçular ve Mehmetçik tescil için Kadastro’ya gidecek

Kırcami Bölgesi Derneği Başkanı Mehmet Köksal ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret etti. Başkan Köksal, ziyarette, yeni kurulan derneklerinin amaç ve hedefleri konusunda bilgi verirken Başkan Uysal’ın Antalya’da 30 yıllı aşkın süredir kanayan yarası haline gelen Kırcami imar planlamasında zorlu süreçleri geride bırakarak bu noktaya getirmesinin çok önemli bir başarı olduğunu söyledi. Planlama sürecinin ayrıca açık ve şeffaf yürütüldüğünü, tüm aşamalarından bölge sakinleri olarak haberdar olduklarını aktaran Köksal, Başkan Uysal’a teşekkür etti.

Ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getiren Başkan Uysal, Kırcami imar planlama çalışmalarının son bir askı sürecini beklediğini söyledi. Başkan Uysal, daha önce Güzeloluk, Yeşilova, Kircami, Zümrütova, Tarım Mahallelerinin tamamı ve Fener ve Çağlayan Mahallelerinin belli bölümlerini içeren güney bölgesi planlamasının tescil için Kadastro Müdürlüğü’ne gönderildiğini kaydetti. Başkan Uysal, Doğuyaka, Mehmetçik ve Topçular Mahallelerini kapsayan kuzey bölgesi parselasyonunun ise 17 Ağustos’ta askıya çıktığını söyledi. Bu sürecin 30 gün devam edeceğini belirten Başkan Uysal, sonrasında 3 mahalleyi kapsayan parselasyon planının da tescil için Kadastro Müdürlüğü’ne gönderileceğini belirtti.

Kırcami imar planlarının yasal olarak nasıl olması gerekiyorsa o şekilde yapıldığını, milletin menfaati dışında hiçbir kavramın bu planlarda yer almadığını kaydeden Başkan Uysal, “Bunu gerçekleştirirken de tek güvencemiz sizler, bölge sakinleri oldu. Zaten kamu yönetiminde düzgün, temiz çalışan siyasetçilerin sade vatandaş dışında başka güvencesi yoktur” dedi.