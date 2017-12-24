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24 Aralık 2017 12:56

Dokuma parkına portakal bahçesi

Kepez Belediyesi tarafından eski dokuma fabrikası alanına zeytin bahçesinden sonra 5 bin metrekare büyüklüğünde portakal parkı kuruluyor.

Dokuma parkına portakal bahçesi

24 Aralık 2017 12:56


Dokuma yerleşkesinde ilk olarak Akdeniz bölgesinin sembol ağaçlarından zeytinden bir bahçe oluşturuldu. Bu bahçeye yaklaşık 30 zeytin ağacı dikildi. Dokumada, anısını yaşatmak ve gezinti amaçlı portakal parkı kuruyor. Dokuma Fabrikası’nın yanındaki ağaçsız 5 dönümlük alan portakal bahçesi oluyor. Alana Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün katılımıyla 200’e yakın portakal ağacı toprağa dikildi.



Dokuma’ya portakal parkı


Kepez belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Portakal ağaçlarının fidan olmadığını, hepsinin yetişmiş ağaç olduğunu belirterek " Kısa süre içerisinde bu ağaçların üzerinde portakal meyvesini görme imkanımız olacak.Antalya portakalı ile meşhur. Antalya’nın sembolü portakal. Ama Antalya’ya gelen misafirlerin ya da Antalyalıların portakal ağacını görebileceği şehir merkezinde uygun bahçeler maalesef kalmadı. Dolayısıyla biz de gezinti amaçlı 5 bin metrekare büyüklüğünde güzel bir portakal bahçesini Dokuma’ya kurabileceğimizi düşündük. Dokuma yerleşkesinin ağaçsız alanlarına portakal ağaçları dikerek, portakal parkı haline getiriyoruz." dedi.




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