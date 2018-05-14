Dokuma Yeşilçam kapılarını açtı

Kepez Belediyesi, ziyaretçi rekoru kıran Anadolu Oyuncak Müzesi’nden sonra, Dokumapark’a yeni bir yaşam alanı kazandırdı. Eski Dokuma Fabrikası yerleşkesinin konukevi, Antalya’nın 1964’ten beri düzenlediği film festivaliyle destek verdiği Türk sinemasının hatıralarının yaşatılacağı bir müze haline getirildi. Sundurmasından terasına kadar yenilenen 140 metrekarelik 4 odalı yapı, Türk sinemasının en fazla beğeni kazanmış film afişleri ve sinema oyuncularının özel yapım karikatürleriyle dekore edildi. Dokuma Fabrikası’nın müdür lojmanı olarak kullanılan yapı, “Dokuma Yeşilçam” adıyla halkın hizmetine açıldı.

DokumaPark müzeler kompleksi oluyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ‘müzeler kompleksi’ haline getireceklerini ifade ettiği DokumaPark’ın yeni müzesinin açılış töreninde kentin belleğinde yer etmiş festivallerde ödül alan sanatçıların ve filmlerin yer aldığı muazzam bir koleksiyonun bu işletmede yer aldığının ifade etti. Filmlerin hiçbir yerde görülmeyen kamera arkası set fotoğraflarının da sergide bulunduğunu ifade eden Tütüncü, yeni müze kafenin hayırlı olmasını temenni ederek açılış kurdelasını kesti.

Açık Hava sinema günleri düzenlenecek

Sinemaseverleri, Türk filmlerinin hatıralarıyla buluşturacak olan müzede, Türk sinemasının unutulmaz karakterlerinin portre fotoğrafları, karikatürleri ile Yeşilçam’ın ünlü filmlerinin afişleri yer alıyor. Ziyaretçiler, müzeyi, Türk filmlerinin müziklerini dinleyerek gezebilecekler. Yaz aylarında ise müzenin bahçesinde Antalya’nın yazlık sinema nostaljisini yaşatmak amacıyla açık hava sinema günleri düzenlenecek. Müze içerisinde, unutulmaz filmlerin efsane müzikleri orijinal plakların yer aldığı müzik koleksiyonu ile ziyaretçilere gramafon keyfi yaşatılacak.