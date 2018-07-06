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06 Temmuz 2018 16:09

Dokuma’da Açık Hava Sineması

Kepez Belediyesi, Antalyalıları Türk sinemasının birbirinden güzel filmleri ve beyaz perdenin ünlü aktörleri ile buluşturuyor.

Dokuma’da Açık Hava Sineması

06 Temmuz 2018 16:09


Kepez Belediyesi, Yeşilçam filmlerini ve aktörlerini Antalyalılarla bir araya getiriyor. DokumaPark’da düzenlenecek ‘Dokuma’da Açıkhava Sineması’ etkinlikleri 7 Temmuz cumartesi günü başlıyor. Geçmiş yıllardaki açık hava sinemalarına tarihi yolculuğun yapılacağı etkinliğin ilk gününde başrollerini Hülya Koçyiğit, Ediz Hun ve Kartal Tibet’in paylaştığı, 1965 yapımı ‘Hıçkırık’ adlı film seyirci ile buluşacak. Kepez Belediyesi, film gösteriminin yanı sıra Antalyalıları aynı gün Türk sinemasının önemli isimlerinden Fatma Karanfil, Yusuf Sezgin, Nilüfer Aydan, Coşkun Göğen ve Sezen Güvenirgil ile bir araya getirecek. Dokuma Yeşilçam’da gerçekleştirilecek olan etkinlik saat 20.30 da Yeni Kapı Çocuk Orkestrasının konser ile başlayacak.




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