Dokuma’nın camisi yenileniyor

Kepez Belediyesi, Dokuma Fabrikası içinde bulunan Dokuma Camisini yeniliyor.

Kepez Belediyesi, kentin sosyal yaşam merkezi haline gelecek olan eski Dokuma Fabrika yerleşkesindeki yorgun binalarını sırayla güçlendiriyor. Kreş binasında, oyun ve oyuncak projesi için aslına uygun şekilde tadilat çalışması yapıldı. Bilim merkezi, dokuma müzesi, klasik otomobilleri müzesi gibi ünitelerin yapılacağı Dokuma Fabrikası binasında ise 5 milyon TL ederinde güçlendirme çalışması gerçekleştirildi.

Dokuma işçilerinin hatırasına sahip çıkılıyor

Dokuma Fabrikası’nın sembol yerlerinden olan ve Dokuma Belleği müzesi haline getirilecek olan idare binası da aslına sadık kalınarak yapılan tadilat çalışmasıyla yenilendi.

Tadilat çalışmasında sıra fabrika işçilerinin maddi desteği ile 1970’de inşa edilen Dokuma Camisi’ne geldi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de tadilat çalışması öncesi cami binasında ve bahçesinde incelemelerde bulundu. Tütüncü, incelemede yer alan Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır’a, camide ve çevresinde yapılacakları aktardı.

Dokuma Antalya’nın cazibe merkezi oluyor

Tütüncü, “1970 yılında Dokuma’nın içerisinde o dönemin Dokuma işçileri tarafından yapılmış küçük bir Dokuma Camisi vardı. Bu cami yıllardır kendi kaderine terk edilmişti. Bakımsızdı. Bu yıl içerisinde caminin tadilatını ve çevre düzenlemesini yapacağız. Kent belleği müzesi, oyuncak müzesi, bilim merkezi, nostalji otomobiller müzesi gibi ünitelerle Dokuma, Antalya’nın önemli cazibe merkezlerinden birisi halene geliyor” dedi.

Tütüncü, caminin önündeki kapalı olan yolu da ulaşıma açacaklarını kaydetti.