Diğer
Kategoriler
24 Temmuz 2018 12:04

DokumaPark göz kamaştırıyor

Kepez Belediyesi tarafından yenilenen DokumaPark, akşamları ışıl ışıl görüntüsüyle göz kamaştırıyor.

DokumaPark göz kamaştırıyor

24 Temmuz 2018 12:04


Dokuma Park, müzeleri, kafeleri, özel bahçeleri ve etkinlikleriyle gündüz olduğu kadar akşamları da Antalyalıların ilgi odağı oluyor. Kepez Belediye Başkanı Tütüncü’nün gayretleriyle kazandırılan DokumaPark, akşamları da ışıl ışıl görüntüsüyle göz kamaştırıyor. DokumaPark, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor.



Dokuma hayat buldu


DokumaPark da, açılan her müze, her sergi alanı ve her kafe ayrı bir konsept içeriyor. Özellikle oyuncakların dünyası Anadolu Oyuncak Müzesi, Türk sinemasının unutulmaz film afişlerinin ve oyuncuların fotoğraflarının yer aldığı Yeşilçam, Antalyalıları sanatla buluşturan Modern Sanatlar Galerisi, 10 dönüm alan üzerine yerleştirilen 84 adet Anadolu uygarlıklarına ait mimari eserlerden oluşturulan Minicity, zeytin, portakal ve Antalya bahçeleri, tren kütüphane ve açılış için gün sayan birçok proje, DokumaParka, hayat veriyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç