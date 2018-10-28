Dokuma'ya botanik bahçe kuruluyor

Kepez Belediyesi Dokumapark'a, doğaya özlem duyanları çok sevindirecek çiçek gibi bir müze kuracak.

Çam ağaçlarından oluşan korulukların, zeytin ve portakal bahçelerin olduğu eski Dokuma Fabrikası arazisine bir çevreci proje daha kazandırıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, Dokumapark düzenlemesiyle halkın kullanımına açtığı tarihi fabrika yerleşkesi, botanik bahçe ile daha yeşil bir alan oluyor. Fabrikanın trafo binasının yanındaki 23 bin metrekarelik alana, 70 adet begonvil çeşidinin, anıtsal ağaçların, herbaryumun ve endemik bitkilerin olacağı arboretum (ağaç parkı, botanik bahçe) kuruluyor. Ziyaretçilerini, doğanın renkleriyle buluşturacak olan Dokuma Arboretum'e, geçtiğimiz günlerde ilk ağaç ve fidanlar dikilmeye başlanmıştı.

Begonvilin 70 türü Dokuma'da

Dünyanın dört bir yanındaki bitki türlerinin sergileneceği müzenin ana teması genellikle Akdeniz Bölgesinde yetişen ve süs amacıyla iç ya da dış mekânda bulundurulan renkleri dikkat çeken Begonvil olacak. Halk arasında bilinen adıyla Gelin Duvağı Çiçeği olan bitkinin 70 türünün Dokuma Botanik Bitki Müzesi'ne dikilmesi planlanıyor.

Herbaryum müzesi de olacak

Antalya yöresinin endemik bitkilerinin de olacağı botanik bahçede, anıtsal niteliği olan ağaçlara yer verilecek. Doğa okulu görevi görecek olan müzede, herbaryum da kurulacak. Kurutulmuş bitki örneklerinin belli bir sistemle düzenlenerek saklandığı yer olan herbaryumda, doğadan toplanarak, preslenme yöntemiyle kurutulan ve özel kartonlar üzerine yapıştırılan bitki sergileniyor. Herbaryum, Dokuma Fabrikası'nın eski trafo binasına yapılacak.

Atom bombası direnen ağaçlar da Dokuma'da

Çocuklara bitkileri sevdirmeyi aşılayacak olan botanik parkta, Japon Bahçesi ve Osmanlı Bahçesi de kurulacak. Japon bahçesine, Hiroşima nükleer felaketinin 73. yıldönümü anısına atom bombasına direnen türlerden oluşan 73 adet ağaç dikmişti. Yetişmiş çam ağacının bulunduğu botanik parka, manolya, çınar ve Trabzon hurması da dikildi. Peyzaj çalışmalarının devam ettiği Dokuma Botanik Bitki Müzesi'nin yeni yılın ilk çeyreğinde hizmete açılması hedefleniyor.