Dolandırıcılar sınır tanımıyor

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde yaşayan Fatma Özdemir, 2013 yılında henüz 13 yaşındayken bahçede domates topladığı sırada üç köpeğin saldırısına uğradı. Ailesi tarafından Akdeniz Tıp Fakültesine kaldırılan Özdemir, 12 günde 8 operasyon geçirdi. Ancak Özdemir’in yapılan müdahalelere rağmen kangren oluşan sağ kolu kesildi. Protez kol takılması için 18 yaşına gelmesi beklenen Özdemir, şu anda 18 yaşında ve protez kol için 50 bin avroya ihtiyacı var. Konuyla ilgili Antalya Valiliği ve Gündoğmuş Kaymakamlığı harekete geçti ve genç kız için yardım kampanyası başlatıldı.

“Protez kolu üstleneceğiz dedi, dolandırıcı çıktı”

Genç kızın emekli babası Ramazan Özdemir daha önce çıkan haberler sebebiyle Temmuz ayında İstanbul’dan kendilerini ‘Kızınızın protez kolunu üstleneceğiz’ diye arayan kişinin dolandırıcı çıktığını söyledi. Özdemir, "Bizi yardım bahanesiyle dolandırmaya çalıştılar, mağdur olduk. ‘Size daire vereceğiz, 10 bin lira tapu parası verin’ gibi şeyler söylediler, biz de bir an için heyecana kapıldık. Bu konu için ben İstanbul’a kadar gittim” dedi.

“Protez kolun bulunacağını inanıyorum”

Protez kol için devlete müracaat ettiklerini kaydeden Ramazan Özdemir, “Devletimizin verdiği protez kol hareketsiz olduğu için kızımın ihtiyacını görmüyor. İki tane hareketli protez kol var. Biri 75 bin avro, diğeri ise 50 bin avro. İkisini de araştırdık, Ama 75 bin avroluk olan bize gelmez çünkü çok pahalı. 50 bin avroluk protez kol için Antalya Valiliği ve Gündoğmuş Kaymakamlığı yardım kampanyası başlattı. Yardımseverlerden yardım bekliyoruz. Kızım için protez kolun bulunacağını inanıyorum” ifadelerini kullandı.