Dolara tepki olarak fide ekimini 1 ay öne aldılar

Binlerce dönüm örtü altı tarım alanları ile Türkiye’de sebze üreticiliğinde büyük söz sahibi olan Aksu ilçesinde çiftçilerden yükselen dolara rest geldi. Amerika’nın Türkiye’ye karşı başlattığı ekonomik savaşta milletinin ve devletinin yanında yer almak isteyen çiftçiler, domates ve salatalık fidanlarını toprak ile 1 ay önceden buluşturma kararı aldı. Çiftçilerin hedefinde ise üretimi bir an önce harekete geçirerek, Türk lirasının dolar karşısında değer kaybının önüne geçmek.

Yükselen dolar fiyatlarına karşı rest çektiklerini ifade eden Aksu Üretici Birliği Başkanı Turan Şahin, "Normalde bizim topraklarımız 2 ay boyunca nadasta kalır. Son günlerde yükselen dolar fiyatları karşısında üretimi harekete geçirmek için nadası 1 ay önceden sonlandırıyoruz. Amerika’nın dolar restine bizde üretimle rest çekiyoruz. Toprak ve fideyi bir ay erken buluşturacağız" dedi.

"Dolara karşı üretim restini çekiyoruz"

Türkiye’yi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak istediklerini ifade eden Şahin, Tarım ve Orman Bakanına seslenerek, "Bakanımızdan tek ricamız var tarım girdileri sabitlensin. Sabitlenmez ise Amerika istediğine kavuşacak. Girdiler sürekli yükseliyor. Girdiler yükseldikçe biz üretmekte zorlanıyoruz. Dolara karşı bir üretim restini çekiyoruz. Türkiye kendi kendisine yetebilen bir ülkedir. Ülkemizde ne tüketiliyorsa biz kendimiz üretelim" açıklamasında bulundu.