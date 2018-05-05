Domateste Rusya sevincine ‘güve’ gölgesi

Kalıntı sorunu nedeniyle kimyasal ilaçlama yapılamayan ürünlerde güve için üretici mevcut tülleme ve tuzaklama yöntemine mor ışık yöntemini de ilave etmeye hazırlanıyor

Türkiye’nin örtü altı sebze üretim üssü Antalya’da, üretici Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesinin "1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren domates güvesi içermeyen üretim yerlerinden, işletmelere kısıtlama getirilmeksizin Türkiye Cumhuriyeti menşeli domateslerin Rusya’ya ithalatına izin verildiğini açıklamasının sevincini yaşarken bir taraftan da havaların ısınmasıyla ortaya çıkan güve ile mücadele ediyor. .

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp " Yılda 70 bin çiftçinin 3 milyon tona yakın domates üretimi yaptığı Antalya’da hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte güve (Tuta Absoluta) zararlısı baş gösterdi. İlaç kalıntısı sorunu nedeniyle kimyasal mücadelenin yapılamadığı güveye karşı üretici, tuzaklama ve tülleme yöntemini kullanıyor. Bu tedbirlere rağmen hızla çoğalan zararlıya karşı üreticiler domateslerini korumak için yeni tedbirler arayışına girdi." dedi.

Antalya’nın ihracatında en önemli ürünün domates olduğunun altını çizen Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp,” Hava sıcaklığının aniden ve ısınması nedeniyle güve çoğaldı ve çiftçimizin başına dert oldu. Ürünü tuzaklama ve tüllerle korumaya çalışıyoruz. Normalde bu zararlı kimyasal yöntemlerle çözülebilir. Ancak ilaçta kalıntı sorunu nedeniyle tuzaklama ve tüllemeye çare bulmaya çalışıyoruz. Eğer ilaç kullanır ve bu üründe kalıntı çıkarsa bittin. O nedenle hiçbir çiftçimiz kimyasal mücadeleye girişemiyor.”diye konuştu.

"Tedbirler yetersiz kalıyor"

Rusya’nın güveli ürün almayacağını açıklamasının önemli olduğunun altını çizen Alp, “ Üreticimiz şu an zor durumda. Zararlıya karşı yapılan en küçük bir hata pahalıya mal olabilir. Seraların pencerelerinde kurulan tuzaklar ve tülleme yöntemi yetersiz kalıyor. Çiftçimiz mücadelesine devam etmeli, yanılıp kimyasal ilaca başvurmamalıdır. Bizde hem oda hemde tarım müdürlükleri olarak çiftçilerimizle istişare yapıyoruz. Çiftçilerimizin sivrisinek için kullanılan mor ışık önerisi geldi. Bunun kullanılması için bir çalışma yapacağız.” dedi.

"Mühürlemeye kadar gidebilir"

Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinin seralardan numuneler aldıklarını ve denetime tabi tutulduğunu kaydeden Alp, “Eğer laboratuvarda yapılan incelemede kalıntı bulgusu çıkarsa üretici birinci ve ikinci aşamada para cezasına üçüncü aşamada ise serasını mühürlemeye kadar gidilebiliyor. Biz çiftçimiz için iyisini yapmaya çalışıyoruz. Fiyatlar düştü, girdiler yükseldi. Eğer bir de ilaç kalıntısından ceza gelirse çiftçimiz için daha kötü olur” ifadelerine yer verdi.

“Güvesiz domates bulmak imkansız”

Antalya Toptancı Hal Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, Antalya’da domates üreticisinin son derece bilinçli olduğunu belirterek, hiçbir zararlıya karşı kimyasal ilaç kullanmadığını söyledi.

Havaların sıcak gitmesinin güvenin artışında önemli etkisi olduğunu dile getiren Akcan, Antalya’da bu mevsimde güvesiz domates bulmanın çok zor olduğunu dile getirdi.

Rusya’nın başka ülkelerden aldığı domateste güveyi sorun etmediğini kaydeden Akcan, “Sıkıntı bizim kendimizde, güvesiz, tutasız domates bulamayız. Kendi tarımımızı çökertiyoruz. Kendi ürünümüzü karalıyoruz. Dünyanın neresine giderseniz gidin güve var. Ama biraz tolerans. Kimyasal ilaçla mücadele yapılamıyor. Biyolojik mücadelesi daha başlamadı. Sıfıra düşürmen mümkün değil” ifadelerine yer verdi.