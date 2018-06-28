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28 Haziran 2018 21:35

Dominik’te öldürülen kameramanın evinde yas

Dominik Cumhuriyeti’nde çekimleri devam eden Survivor ekibinde görevliyken çantasını gasp etmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonrası hayatını kaybeden Alper Baycın’ın (24) evinde yas var.

Dominik’te öldürülen kameramanın evinde yas

28 Haziran 2018 21:35

Taziyeleri kabul eden baba Ahmet Baycın, oğluyla en son 2 gün önce görüştüğünü belirterek, “Son söylediği sizi çok seviyorum oldu. Yönetmen olmak istiyordu, hayalinin peşinde koşarken orada kaldı” dedi.


TV 8 kanalında yayınlanan Survivor programı için ekipte kameraman olarak görevli Alper Baycın, Dominik Cumhuriyeti Las Terrenas bölgesinde iş çıkışında 2 gaspçının bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganların kalbinden bıçakladığı Baycın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay sonrası acı haberi Survivor ekibinden duyan Baycın ailesi, büyük üzüntü yaşadı. Aile, Muratpaşa ilçesindeki evlerinde taziyeleri kabuk etmeye başladı.


“Hayalinin peşinde koşarken orada kaldı”


Geçimini spot eşya satarak sağlayan baba Ahmet Baycın, oğlu Alper’in farklı bir çocuk olduğunu belirterek, “En son 2 gün önce telefonda görüştüm. ‘Sizi çok seviyorum’ diyordu. Hayali yönetmen olmaktı ve hayalinin peşinde koşuyordu ama ne yazık ki hayalinin peşinden koşarken orada kaldı” dedi. Oğlunun 8 aydır Dominik Cumhuriyeti’nde çalıştığını belirten Ahmet Baycın, "Oğlum çok gençti. Bizim işimizi yapmayı değil, kameraman olmayı seçti. Hedefleri vardı. Bunun için Dominik’e kadar gitti” ifadelerini kullandı.


Öte yandan Alper Baycı’nın cenazesinin Antalya’da yapılacağı ve en geç Salı gününe kadar yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.




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