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06 Temmuz 2018 11:29

Dört ayaklı dostlara sulu serinlik

Muratpaşa Belediyesi’nin Ermenek Mahallesi’nde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sıcaktan bunalan hayvanlar, suyla oynayıp serinliyor.

Dört ayaklı dostlara sulu serinlik

06 Temmuz 2018 11:29


Kavurucu yaz sıcaklarının yaşandığı Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi alarm durumuna geçildi.


Merkezde sokak hayvanlarının tutulduğu bölümlerin detaylı temizliğiyle birlikte parazit ilaçlaması yapılırken sıcaktan bunalan hayvanların suyla oynamalarına izin verilip serinletiliyor. Bununla birlikte Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, günün ilk saatleriyle birlikte ilçenin farklı noktalarına yerleştirilen mama ve su kaplarını ve kedi evlerini tek tek kontrol ediyor. Veteriner hekimlerin de eşlik ettiği ekipler, mama ve su kaplarını dolduruyor. Yüksek sıcaklıklara bağlı sıvı kaybının hayvanlarda çeşitli hastalıkları beraberinde getireceği uyarısında bulunan belediyenin veteriner hekimleri, “Komşularımız da önemli bölümü parklarda bulunan su kaplarını kontrol ederse bugünlerde 4 ayaklı dostlarımız için çok önemli bir şey yapmış oluruz” diye konuştu.




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