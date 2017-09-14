Döşemaltı Belediyesi YÖREX’de Yörük kültürünü tanıtıyor

Antalya Ticaret Borsası’nın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteğiyle bu yıl 8’incisi düzenlediği YÖREX kapılarını ziyaretçilere açtı. 70 il ve KKTC’den 125’i oda ve borsa, 16 kalkınma ajansı, 71 farklı kurum ve kuruluşun yanı sıra 200’ü aşkın firma ve 400’den fazla katılımcı yer aldığı fuara Döşemealtı Belediyesi standı damga vurdu.

Döşemealtı Belediyesi tarafından Yörük kültürünün tanıtımının yapıldığı YÖREX’de kıl çadır kurulup, halı tezgahında tarihi Döşemealtı halısı dokundu. Yörük kıyafeti giyen stand görevlileri koyun ve keçi kılından ip eğirirken, misafirlere yayık ayranı ve kadınlar tarafından stant da pişirilen gözleme ikram edildi.

Fuarın ilk gününde binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Döşemealtı Belediyesi standı, yoğun ilgi gördü. Tarihi yüzyıllar öncesine dayanan ve yörüklerin kullandığı kıl çadır orjinaline uygun olarak hazırlandı. Yine Yörükler tarafından kullanılan hasır ve tarihi Döşemealtı halılarının serildiği stant da çeyiz sandıkları, Yörüklerin kullandığı kap - kacak, buğday öğütülen malzemeler, kurutulmuş gıdalar, saman balyaları ile tam bir Yörük obası haline getirildi.

Kurulan halı tezgahında kök boyası kullanılarak elde edilen iplerle Döşemealtı halısı dokunurken, bir diğer yanda da yine Yörük kadınları gözleme pişirip misafirlere ikram etti. Gelen ziyaretçilere Yörükler tarafından yağlık, poşu, keyfiye diye çeşitli isimlerle anılan boyun bağı hediye edildi. Kıl çadırda oturup Yörük ayranı içen misafirler doğal yaşamı canlı olarak gördü. Yörük kızları da kendilerine özgü halk oyunlarıyla misafirleri coştururdu, Aydın bölgesine ait Efeler de Döşemealtı Belediye standında gösteri yaptı.

Protokolünde büyük ilgi gösterdiği Yörük standını, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, AK Parti Milletvekili Mustafa Köse, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan ve ATB Başkanı Ali Çandır, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve çok sayıda vatandaş ziyaret etti.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, YÖREX fuarı aracılığıyla Yörük kültürünü tanıtma fırsatı bulduklarını söyledi.