Döşemealtı Akkoç yolu asfalta hazırlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Altyapı Yol Yapım Ekipleri, Döşemealtı’na bağlı Akkoç Mahalle yolunun asfalt hazırlığını yapıyor. Ekipler, dar olan ve yol görüş açısını bozan virajları genişletiyor. Yolun büyük kısmı dolgu malzemesi ile dolduruluyor, Greyder ile düzleştirilen malzeme silindir ile sıkıştırılarak yolun altyapısı sağlamlaştırılıyor. Ekipler, daha sonra filler malzemesi ile düzleştirilip sıkıştırılacak olan yola asfalt dökümü gerçekleştirecek.

Sağlam altyapı

Büyükşehir Belediyesi İlçeler Koordinatörü İsa Akdemir, altyapı çalışmalarını ve yol şantiyesini yerinde inceledi. Akdemir 2017 yılı programında bulunan tüm yolların yapım ve asfaltlama çalışmalarını planlanan sürelerde gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, “Akkoç Mahallemiz için planlanan 6 kilometrelik yolun dolgu yapılarak altyapısının sağlam olması sağlanacak” dedi.