Döşemealtı Belediye personelinden örnek davranış

Döşemealtı Belediyesi çalışanları, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ilçede maddi durumu iyi olmayan çocuklara bayramlık kıyafet almak için aralarında yardım topladı. Geçtiğimiz günlerde kurulan Nar Masa personeli tarafından başlatılan kampanya kapsamında ilçede maddi durumu iyi olmayan aileler tespit edilerek çocukları evlerinden özel olarak alınıp alışverişe götürüldü.

Çocuklar hem eğlendi hem de alışveriş yaptı

Farklı mahallelerden 30 çocuk bir alışveriş merkezine götürülerek istedikleri kıyafetler alındı. Döşemealtı Belediye Başkan Yardımcısı Naci Alın da miniklere eşlik ederek çocukların beğendikleri kıyafetleri giymelerine yardımcı oldu.

Gönüllerince eğlenen ve yüz boyaması yaptıran çocuklara hediyeler dağıtıldı. Minikler daha sonra Döşemealtı Belediyesine gelerek Belediye Başkanı Turgay Genç ile tanışıp hatıra fotoğrafı çektirdi.