Döşemealtı Belediye personeline "Etkili İletişim" eğitimi

2 gün boyunca devam edecek eğitim seminerine bütün belediye personelinin katılması amaçlanıyor.

Döşemealtı Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen hizmet için eğitim seminerleri sürüyor. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in desteğiyle planlanan eğitimde İlker Kaldı "Etkili İletişim, Vatandaşlarla diyalog ve protokol kuralları" konularında bilgiler verdi. Özellikle yüz yüze iletişimin yaşamın her alanında önemli olduğunun dile getirildiği eğitimde, dikkat edilmesi gereken noktalar örneklerle anlatıldı. 2 Gün sürmesi planlanan eğitimle belediye personelinin kurum içi ve kurum dışı iletişim süreçlerini daha etkin ve verimli gerçekleştirmesi amaçlanıyor. Halkla doğrudan iletişim halinde olan müdürlüklerde görev yapan personel başta olmak üzere bütün personel eğitime katılacak.

Personele daha geniş bir vizyon kazandırmak, daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek, verimliliği artırmak amacıyla hizmet içi eğitimlere büyük önem verdiklerini kaydeden Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç," “Tüm personelimizin günlük hayatlarında da kendilerine faydası olacak bu eğitimler sayesinde halkımıza çok daha iyi hizmet edeceklerine inanıyorum. Halkla aramızdaki iletişimi daha güçlü kılmak adına hizmet içi eğitimlere devam edeceğiz" dedi.