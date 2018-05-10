Döşemealtı Belediyesi Camilerin Temizliğine devam ediyor

Cami ve mescitler ekipler tarafından temizlenip gül suyuyla yıkanarak Ramazan ayına hazırlanıyor.

Dşemealtı Belediyesi bünyesinde 4 yıl önce kurulan 5 kişilik Cami temizlik ekibi, yıl boyunca ilçe genelinde ki 61 Camii ve 7 Mescit de temizlik yaparak ibadete hazırlıyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte çalışmalarını hızlandıran ekipler gün aşırı temizledikleri camileri gül suyu ile yıkıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Cami temizleme ekibi, ibadethanelerde halıları yıkıyor, kapı, pencere ve ayakkabılıkları silip, mihrap, minber, camlar, şadırvan, abdesthane, tuvaletler ve bahçeleri temizliyor.