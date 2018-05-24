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24 Mayıs 2018 09:57

Döşemealtı Belediyesi işçi ile işvereni buluşturuyor

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in talimatıyla kurulan İşkur Birimi, aranan iş ve işçi profiline uygun olarak, firma temsilcilerini iş arayanlarla bir araya getiriyor.

Döşemealtı Belediyesi işçi ile işvereni buluşturuyor

24 Mayıs 2018 09:57


Kentteki işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla Döşemealtı Belediyesi Nar Masa bünyesinde kurulan İşkur ofisi, işverenle işçi arasında köprü olmaya devam ediyor. İşkur Ofisi ekibinin yaptığı görüşmeler sonucunda, Havalimanında yer hizmetleri sağlayan Çelebi Hava Servisi’ne yükleme-boşaltma, şoför ve uçak temizliği için çok sayıda personel alınacağı bilgisi verildi. Bunun üzerine Döşemealtı Belediyesi İşkur Birimi, farklı kanallardan duyuru yaparak, firma temsilcilerini iş arayanlarla bir araya getirdi.


Döşemealtı Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen görüşmeye 22 kişi katıldı. Firma yetkilileri başvuru evraklarını aldıktan sonra iş arayanlarla ön görüşme gerçekleştirdi. Şartları uyanlar şirkete davet edildi. Çelebi Hava Servisi planlama memurları Veli Aktaş ve Ahmet Çağlar, ilgiden dolayı çok memnun olduklarını ifade etti.



“İş bulmalarına köprü olduk”


İş arayanla işveren arasında güçlü bir iletişim kuran İşkur ofisinde, kentte ve ilçe genelinde işçi arayan kurumlar bir havuzda toplanıyor. İş arayanlarda belediye bünyesindeki ofise başvurularını gerçekleştiriyor. Ofis görevlileri aranan iş ve işçi profiline uygun olarak, özel sektörle başvuru sahibini görüştürmek suretiyle çözüm üretiyor. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, birim sayesinde ilçe geneli ve kentteki yüzlerce işsiz vatandaşın iş sahibi olduğunu söyledi.




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