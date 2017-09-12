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12 Eylül 2017 09:45

Döşemealtı Belediyesi kış hazırlıklarına başladı

Döşemealtı Belediyesi, kış mevsimi öncesi olası sel ve su baskınlarına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Döşemealtı Belediyesi kış hazırlıklarına başladı

12 Eylül 2017 09:45


Döşemealtı Belediyesi, kış mevsimi öncesi vatandaşların daha rahat ve konforlu bir kış geçirmeleri için gerekli hazırlıklarını sürdürüyor. Özellikle her yağmur sonrası sular altında kalan Çığlık Mahallesi yolu Şehit Ahmet Küçükadalı Caddesi üzerinde yer alan ve zamanla toprakla kapanan düdende çalışmalar devam ediyor.



Düdenler temizleniyor


Çalışmalarını yol seviyesinden 15 metre aşağıda sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 metre çapında, 1metre genişliğinde girişi bulunan 3 bölümden oluşan ancak zamanla toprakla kapanan düdenden tonlarca balçık çıkardı. Bu kış mevsiminde çalışmaların tamamlanmasıyla yağmur sularının düdenlere gitmesi ile su baskınlarının yaşanmaması hedefleniyor.



İlave köprü trafiği rahatlattı


Döşemealtı Belediyesi ayrıca Bahçeyaka Mahallesi üzerinden Çığlık’a bağlayan eski ve güvenli olmayan 1 kilometrelik yolun alt yapısını tamamlayıp asfaltladı. Yeniköy Mezarlığı’na kadar olan bölümde yer alan eski köprüye bakım yapıldı ve ihtiyaca cevap vermesi için de genişletildi.



Eski su kulesi yıkılıp yerine 11 metrelik yenisi yapılacak


Yol içerisinde kalan ve tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan 9 metre yüksekliğindeki eski su kulesi de yıkılacak. Yıkılacak su kulesinin yerine yapılacak 11 metre yüksekliğindeki su kulesinin de yapımına başlandı. Son düzenlemelerle birlikte Çığlık, Ayanlar ve Aydınlar Mahallelerine giden yol 6 metre daha genişletilmiş ve ihtiyaca cevap verebilir hale getirilmiş olacak.




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