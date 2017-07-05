Döşemealtı Belediyesi’den yaz konseri

Döşemealtı Belediyesi 2017 yılının ilk yaz konserini Antalya’nın da plakası olan 07.07.2017 Cuma günü akşam saat 7’de gerçekleştirecek. İlçenin yeni kent meydanın da yapılacak olan halk konseri için hazırlıklar başladı.

Antalya’nın simgesini yaz konseriyle birleştirdik

Daha önce 19 Mayıs Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında Döşemealtı ilçesinde konser vermesi planlanan ancak o tarihte meydana gelen fırtına ve şiddetli yağmur nedeniyle ertelenen Koray Avcı konseri, bu kez Antalya’nın plaka simgesi olan 07.07.2017’de Döşemealtı halkıyla buluşacak.

Yaz konserine tüm İlçe halkını beklediğini söyleyen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Döşemealtı ilçemiz sürekli büyüyor ve gelişiyor, halkımızın beklentileri doğrultusunda sosyal, sportif, kültürel etkinliklere de önem veriyoruz. Yaz konserimizi Antalyamızın simgesi olan 07.07.2017’ye denk getirecek şekilde programladık. Güzel bir program olmasını diliyor ve tüm halkımızı Kent Meydanımızda ki etkinliğimize bekliyoruz” dedi.