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15 Mayıs 2018 10:51

Döşemealtı Belediyesi’nden 60 bin kişilik iftar sofrası

Döşemealtı Belediyesi, 22 Mahallede toplam 60 bin kişiye iftar sofraları kuracak.

Döşemealtı Belediyesi’nden 60 bin kişilik iftar sofrası

15 Mayıs 2018 10:51

Engelli yada yaşlılık nedeniyle iftar sofralarına gelemeyen 400 vatandaş evinde ziyaret edilerek iftarlık dağıtılacak. Ayrıca 17 ayrı mahalle de tiyatro gösterisi gerçekleştirilecek.


Döşemealtı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Ramazan ayı etkinlikleri bu yılda vatandaşları iftar sofralarında buluşturacak. Bahçeyaka kapalı pazar yerinde hergün kurulacak iftar sofrasının yanı sıra Çıplaklı Mahallesi, 65 Konutlar, Kent Meydanı, Kömürcüler, Dereli, Yağca, Akkoç, Dağbeli, Bademağacı, Ekşili, Kovanlık, Ahırtaş, Camili, Ilıca, Karaveliler, Çığlık, Tomalar, Yeşilbayır, Yığmalar, Düzlerçamı ve Nebiler Mahallelerinde de iftar sofrası kurulup Döşemealtı Halk Tiyatrosu tarafından hazırlanan tiyatro oyunu sahnelenecek.



Yaşlı ve kimsesizlerde unutulmadı


Döşemealtı Belediyesi tarafından geleneksel olarak kurulan iftar sofralarına katılamayacak olan yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahipleri de unutulmadı. Döşemealtı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından mahalle muhtarlarıyla birlikte yapılan ortak çalışma ile tespit edilen 400 vatandaşa 30 gün boyunca sıcak iftar yemeği dağıtılacak.



17 Mahallede tiyatro gösterisi


Genel Sanat Yönetmenliğini Müfit Kayacan’ın yaptığı Döşemealtı Halk Tiyatrosu Ramazan ayı boyunca iftar sofralarının kurulduğu mahallelerde özel oyun sahneleyecek. Ramazan ayına uyarlanan “Komşu Köyün Delisi” isimli oyun 17 Mahallede tiyatro severlerle buluşacak. Son iki yıldır düzenli olarak gerçekleştirilen iftar sonrası tiyatro gösterisi bu yıl 17 Mahalleye taşınarak geçen yılın 25 bin kişiye ulaşan izleyici sayısını daha geniş kitlelere taşımış olacak.



Lokma ikramı


Döşemealtı Belediyesi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu Ramazanda da ilçede bulunan 61 cami ve 7 mescitte Kadir gecesine özel lokma dağıtımı yapacak. Diğer taraftan ibadete geçtiğimiz günlerde açılan Hacı Ramazan Altun Müze Konseptli Merkez Cami’nin 10 Haziran Pazar günü Kadir Gecesi’nde özel bir program ile resmi açılışının gerçekleştirilmesi planlanıyor.




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