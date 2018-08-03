Döşemealtı Belediyesinden eğitim protokolü

Protokol gereği belediye çalışanları ile belediyenin referans olacağı öğrencilerin eğitim ve öğretim ücretlerinde yüzde 15 indirim uygulanacak.

Hızla artan nüfusa paralel, aldığı hizmetlerle modern gelişim içerisinde büyüyen Döşemealtı ilçesi eğitim vadisi olmayı sürdürüyor. Vakıf Üniversitesinin yanı sıra, bir çok özel okul ve Anadolu lisesinin bulunduğu Döşemealtı’nda, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında yeni bir kolej daha hizmete girecek. İlçe merkezinde eğitim öğretime başlayacak olan Özel Enlem Koleji ile Döşemealtı Belediyesi arasında Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında indirim uygulanacak.

Döşemealtı Belediyesi’nde düzenlenen imza töreniyle başlatılan protokol kapsamında belediye çalışanları ve birinci derece yakınları ile Döşemealtı Belediyesi referansıyla başvuru yapan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yüzde 15 eğitim öğretim indirimi yapılacak. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve Kolej Kurucu Temsilcisi Ece Yardımcı iş birliği protokolünü imzalayarak eğitim öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Genç, “Döşemealtı Antalya’nın en yaşanılabilir en hızlı ve düzenli olarak gelişen bölgesi. Belediye olarak yaptığımız yatırımlar ve uyguladığımız planlı yerleşim politikaları, bölgemizin coğrafi avantajlarının da eklenmesiyle İlçemizi bir adım öne çıkartıyor. Hal böyle olunca da başta eğitim olmak üzere bir çok yatırımcı da Döşemealtı’nı tercih ediyor. Zaten üniversite, özel okullar fen ve Anadolu liseleriyle eğitim vadisi konumundayız. Eğitim kurumlarının sayısının her geçen gün artıyor olması eğitimde ki kalitenin artmasına vesile olacaktır. Yaptığımız işbirliği protokolünün hayırlı olmasını dilerim” dedi.