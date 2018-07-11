Döşemealtı Belediyesinden istismara karşı çığlıklı önlem

Çocuk istismarı ve cinsel taciz olayları aileleri tedirgin ederken, Döşemealtı Belediyesi, Kırkgöz Döşemealtı Spor Kulübü’nde yaz spor okuluna katılan ve yaşları 8 ile 12 arasında değişen yaklaşık bin çocuğa cinsel istismara karşı eğitim seminerlerine başladı. Cinsel istismarın, aileler ve çocukları bilinçlendirmeyle çözülebileceğinin önemiyle hareket eden Döşemealtı Belediyesi, istismarın nasıl önleneceği noktasındaki eğitimlerine futbol branşına katılan erkek çocuklarla devam etti. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç de, futbol sahası içindeki eğitimleri çocuklarla birlikte takip etti.

Uzman Psikolog Teslime Merve Öztürk tarafından verilen eğitimlerde 6-12 yaş arası çocuklara, istismardan korunma ve önleme yöntemleri yaşlarına uygun olarak anlatıldı.

Öztürk, eğitimlerde, çocukların tanımadıkları kişilere karşı nasıl davranmaları gerektiği, bedenlerine izinsiz dokunulamayacağı, tedirginlik ve rahatsızlık oluşturan davranışla karşılaştıklarında nasıl davranmaları gerektiğini anlattı.

"Çocuklarımızı bilinçlendiriyoruz"

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, son günlerde Türkiye’de yaşanan çocuk istismarı, çocuk kaçırma ve çocuk cinayetlerinden korunulması yönünde belediye yaz kurslarına katılan çocuklara eğitimler verdiklerini kaydetti. Bine yakın çocuğun kurs boyunca kendilerine emanet olduğunu dile getiren Genç, "Kurslar başlamadan önce güçlü şekilde onları yetiştirmek istiyoruz, bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Her çocuğumuz psikoloğumuzun verdiği eğitimler doğrultusunda, olumsuz bir durum karşısında nasıl davranması gerektiğinin bilgisini alıyor. Zaman zaman uygulamayla gösteriyoruz. Bizlerin yanında ailelere de önemli görevler düşüyor. Bu eğitim sürecinde ailelerle birlikte çocuklarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Sadece yaz kurslarında değil çocukların olduğu her ortamda sık sık bu eğitimleri tekrarladıklarının altını çizen Başkan Turgay Genç, ilçede bilinçli ve güçlü çocuklar yetiştirmek için her türlü çalışmayı yaptıklarını belirtti.

"Çocuğun hayır diyebilmesi önemli"

Psikolog Teslime Merve Öztürk, çocuk istismarı konusunda dikkat edilmesi gerekenleri çocuklara aktardıklarını belirterek, "Çocuklara iyi ile kötü dokunuşu ve özel bölgelerini öğretiyoruz. Çocuklarımıza herhangi bir istismar durumu ile karşılaştıklarında neler yapacaklarını öğretiyoruz. Burada en önemli olan çocuğumuzun, ’hayır’ diyebilmesi ve kötü bir durumda çığlık atarak yardım istemesidir. Hafta boyunca eğitimlerimize devam ediyoruz" dedi.

Öztürk, çocukların en çok akrabalarının yanı sıra, okul ve okul servislerinde tacize maruz kaldığına dikkat çekti.