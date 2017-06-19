Döşemealtı Belediyesi’nin İşkur masası çözüm üretiyor

Kentteki işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla Döşemealtı Belediyesi Nar Masa bünyesinde kurulan İşkur ofisi büyük ilgi görüyor. Her gün onlarca kişinin başvuru yaptığı İşkur Ofisi ekibinin yaptığı görüşmeler sonucunda Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaların üretim bölümüne 25 personel alımı yapılacağı belirlendi. Bunun üzerine Döşemealtı Belediyesi firma temsilcilerini iş arayanlarla bir araya getirdi.

İşverenle, iş arayan buluşturuluyor

Firma yetkilileri başvuru evraklarını aldıktan sonra iş arayanlarla ön görüşme gerçekleştirdi. Şartları uyanlar ise fabrikaya davet edildi. Bir diğer firmada çalışmak için başvuru yapanları önce yazılı sınava, ardından da mülakata aldı. Görüşme yapılan ve işe uygun görülen kişiler işe alındı. Fipol Deniz Araçları İnsan Kaynakları Yöneticisi Duygu Ergün, işçi ile işvereni buluşturmak için Döşemealtı Belediyesiyle birlikte bir çalışma başlattıklarını söyledi. Ergün, "Fabrikamızın üretim bölümü için 10 kişi almayı planlamıştık. Hazırladığımız program çerçevesinde iş arayanlarla Döşemealtı Belediyesi’nde bir araya geldik. Önce algı testi uyguladık, ardından da mülakat geçekleştirdik. Uygun olanları işe başlamak üzere fabrikamıza davet ettik. İlgiden çok memnunuz. Döşemealtı Belediyesine ve Başkan Turgay Genç’e desteği için teşekkür ederiz" dedi.

Herkes memnun

İş arayanla işveren arasında güçlü bir iletişim kuran Döşemealtı Belediyesi’ne bağlı İşkur ofisinde, kentte ve ilçe genelinde işçi arayan kurumlar bir havuzda toplanıyor. İş arayanlarda belediye bünyesindeki ofise başvurularını gerçekleştiriyor. Ofis görevlileri arananiş ve işçi profiline uygun olarak, özel sektörle başvuru sahibini görüştürmek suretiyle çözüm üretiyor.

İş bulmalarına köprü olduk

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, iş kur masası ile ilçe geneli ve kentteki yüzlerce işsiz vatandaşın iş sahibi olduğunu söyledi.

Başkan Genç, “ Yoğun iş talepleri üzerine İşkur Ofisimizi oluşturduk. Ofis sayesinde iş arayan ile işvereni buluşturduk. Dolasıyla işveren ihtiyacı olan işçiye ulaşırken iş arayan vatandaşlarımız da iş sahibi olabiliyor” diye konuştu.