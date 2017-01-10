Döşemealtı beyaza büründü

Antalya’nın Döşemealtı ilçesi, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.

Yurdun tamamın da görülen kar yağışı, Döşemealtı ilçesini de etkisi altına aldı. Kar yağışı İlçe merkezinde öğle saatlerine kadar etkili olurken, Dağbeli, Bademağacı, Ahırtaş ve Akkoç mahallelerinde halen devam ediyor.

İlçenin tamamını beyaz örtüye çeviren kar yağışı nedeniyle Döşemealtı Belediyesi ekipleri Dağbeli ve Bademağacı Mahallelerinde kepçe ve grayderler ile yolları açıyor. Kar yağışını fırsata çeviren çocuklar belediye parklarında kar topu oynayıp kardan adam yaptılar.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, kar yağışı nedeniyle İlçenin ayrı bir güzelliğe büründüğünü ancak etkili olan uzak mahallelerde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için özel önlem alındığını söyledi.