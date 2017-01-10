Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 15:45

Döşemealtı beyaza büründü

Döşemealtı beyaza büründü

10 Ocak 2017 15:45

Antalya’nın Döşemealtı ilçesi, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.
Yurdun tamamın da görülen kar yağışı, Döşemealtı ilçesini de etkisi altına aldı. Kar yağışı İlçe merkezinde öğle saatlerine kadar etkili olurken, Dağbeli, Bademağacı, Ahırtaş ve Akkoç mahallelerinde halen devam ediyor.
İlçenin tamamını beyaz örtüye çeviren kar yağışı nedeniyle Döşemealtı Belediyesi ekipleri Dağbeli ve Bademağacı Mahallelerinde kepçe ve grayderler ile yolları açıyor. Kar yağışını fırsata çeviren çocuklar belediye parklarında kar topu oynayıp kardan adam yaptılar.
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, kar yağışı nedeniyle İlçenin ayrı bir güzelliğe büründüğünü ancak etkili olan uzak mahallelerde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için özel önlem alındığını söyledi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
13
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    13°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    15°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    15°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç