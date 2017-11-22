Döşemealtı Ekolojik Kreşi’ne hibe

Döşemealtı Ekolojik Kreşi, AB’den hibe almaya hak kazanan 10 projeden birisi oldu. 130 Bin Euro bütçeli ‘Eco Farm Kindergartens-Ekolojik Çiftlik Kreşleri’ projesi 7 ülke ile ortaklaşa yürütülecek. Döşemaltı Belediyesi tarafından 2017 yılı Erasmus+Ana Eylem 2 (KA2) Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı’na sunulan ‘Eco Farm Kindergartens-Ekolojik Çiftlik Kreşleri’ projesi, kategorisinde Avrupa Birliği’nden hibe almaya hak kazanan 10 projeden biri oldu. 2 Yıl sürecek proje de, 2-7 yaş arası 925 çocuk ve 85 öğretmen yer alacak.

Proje 2 yıl sürecek

Türkiye’yi Döşemealtı Belediyesi’nin lider olarak temsil edeceği ve 130 bin Euro bütçeli ‘Ekolojik Çiftlik Kreşleri’ projesin de Estonya, İtalya, Litvanya, Norveç, Portekiz ve Romanya gibi Avrupa’nın önde gelen ülkeleri de yer alıyor. 2 yıl sürecek Projenin Koordinatörü Ayfer Yılmaz, ilk aşamada projeyle ilgili uluslararası 3 toplantı gerçekleştirileceğini söyledi. İlk toplantıya katılmak üzere Estonya’ya giden Yılmaz, "Bu toplantılarda ülkemizi, şehrimizi ve kreşimizi tanıtma fırsatı bulacağız. Toplantıların 2’ncisi Litvanya’da, 3’ncüsü ise Portekiz’de yapılacak" dedi.

Proje 4 aşamalı

Projenin ilk aşamasının doğadaki 4 Element olan, Hava, Su, Toprak ve Güneş konusunu kapsayacağını belirten Yılmaz, "Kreşteki çocuklarımız bu konuda inceleme ve çalışma yapacak. Tüm ortak ülkelerin kreşlerinde gerçekleşecek olan bu faaliyetin sonunda Romanya’da yapılacak olan workshopta (Mart tüm ortak ülkeler, bu faaliyetle ilgili sunum yapacak."

Çiçekler incelenecek

İkinci aşamada çiçekler ve polen yapan böcekler mercek altına alınacak. Projenin bu aşamasında kreşteki çocuklar, Arı Evi ve seraları inceleyip, ağaç ve çiçek dikecek. Faaliyetin sonunda Türkiye’de yapılacak olan workshopta tüm ortak ülkeler, bu faaliyetle ilgili sunum yaparak bu faaliyeti kendi okullarında nasıl uyguladıklarını görseller, videolar yardımıyla diğer ortaklara aktaracaklar.

Çiftlik hayvanlarıyla içiçe

Projenin bunlarla sınırlı olmadığını belirten Yılmaz, " Bu aşamada çocuklarımız kreş bahçesinde bir çiftlik hayvanı yetiştirecek. Biz Döşemealtı Ekolojik Kreş’te "Sivas Kangalı" besleyeceğiz. Bunun yanında çiftlik Faaliyetlerini yerinde gözlemlemek için farklı geziler düzenleyeceğiz. Peynir, yoğurt, kefir gibi süt ürünleri üretecekler. Bu aşamanın sonunda Norveç’te çalıştay yapılacak.

AB Projelerini önemsiyoruz

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ekolojik kreşinde bu doğrultu da projelendirilip bölgeye kazandırıldığını söyledi. Başkan Turgay Genç, “Türkiye’nin her yerinde kamu ve özel sektör tarafından çocuklarımız için açılmış binlerce kreş var. Ancak biz Döşemealtı Belediyesi olarak farklılık yaratarak Antalya’nın ilk Türkiye’nin ise örnek Ekolojik kreşini bölgemize kazandırdık. Kreşimiz hizmete açıldığı ilk yıl Avrupa Birliği’nden hibe almayı başardı. Daha da önemlisi, 10 Ülkenin dahil olduğu bu proje de ülkemizi temsil edecek olmamız yaptığımız çalışmaların ne kadar doğru olduğunu göstermektedir” diye konuştu.