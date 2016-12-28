Döşemealtı gençliği Teröre karşı birlik mesajı verdi

Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM) Aralık ayı genel kurul toplantısında siyasi parti temsilcilerinin de katılımıyla teröre karşı ortak bildiri yayınladı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in İlçe de yaşayan gençleri başta yerel yönetimler olmak üzere yaşadıkları şehre, mahalleye adapte etmek, gençlerin sosyal, sportif ve sanatsal alanlarda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak amacıyla kurduğu DÖGEM Aralık ayı Meclis Toplantısında teröre karşı ortak bildiri okundu.



DÖGEM’den örnek birliktelik

DÖGEM’in Aralık ayı Olağan Genel Kurul toplantısı Döşemealtı Belediyesi Meclis Salonunda yapıldı. Döşemealtı’nın Genç Vekilleri, Aralık Ayı toplantısına Ayşe Bölükbaşı başkanlığında, Hande Yalın ve Cafer Uzunoğlu katip üyeliğinde bir araya geldi. Son günlerde artan terör olaylarına karşı ortak tepki verilmesi amacıyla İlçe de ki tüm siyasi parti temsilcilerinin davet edildiği genel kurul da ortak bildiri okundu ve terör olayları lanetlendi.



3 Siyasi Parti temsilcisi bir araya geldi

Döşemealtı Genç Vekillerinin davetine Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Dağlar ve yönetimi, Döşemealtı Ülkü Ocakları AR-GE Başkan Yardımcısı Eyüphan Kızılkaya ve Yönetimi, AK Parti Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ali Katça ve yönetimi katılarak ortak bildiriye imza attılar. DÖGEM Aralık Ayı Dönem Meclis Başkanı Ayşe Bölükbaşı yaptığı açıklamasında, “Döşemealtı Genç Vekilleri olarak hiçbir siyasi ayırım yapmaksızın teröre karşı ortak bildiri hazırladık ve siyasi parti temsilcilerinin de katılımıyla birlik ve beraberlik mesajları verdik” dedi.



DÖGEM’in Teröre karşı Birlik Bildirisi

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Aziz Türk milletinin birer ferdi olan biz gençler diyoruz ki; "Terör Türkiye’yi teslim alamayacaktır." Hangi terör örgütü olursa olsun, bu terör saldırılarını yapanlar bilsin ki aziz milletimizin birlik ve beraberliği bozulmayacak bilakis daha da güçlenecektir. Unutulmamalıdır ki hiçbir talep terörizme meşruiyet, teröriste masumiyete dayanak gösterilemez. Terör, hiçbir zaman Türkiye’yi teslim alamayacak ve aziz milletimizi yıldıramayacaktır. Zira kadim bir geçmişe sahip bu aziz millet, şanlı tarihi boyunca önüne çıkan birçok engeli birlik ve beraberliğini koruyarak, ortak aklı ve bilinci devreye sokarak bertaraf etmiştir. Şanlı tarihimizden aldığımız bu güç ile terör saldırıları karşısında millet olarak topyekün mücadele edeceğimizden ve birbirimize daha da çok kenetleneceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Teröre vereceğimiz en güzel cevap kardeşliğimizi daha da güçlendirmektir. Daha önce PKK, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ ve diğer terör örgütlerinin benzer şekilde yaptığı bu terör eylemleri karşısında millet olarak nasıl dik durduysak, nasıl terörün amacını boşa çıkarttıysak yine aynı şekilde çelikten bir irade ortaya koyacağız. Geçmişte defalarca canlı bomba eylemlerine girişen ve masum insanları katleden, PKK ve DEAŞ gibi kanlı terör örgütlerinin ve onların arkasındaki güçlerin ve destekçilerinin milletimizin bu güçlü iradesi karşısında yok olacağı aşikardır. İnsanlık düşmanı teröristler yenilecek; aziz Türk milleti ve devleti muzaffer olacaktır. Millete kastetmeye kalkışan teröristler ya yok olacak ya da adalete hesap verecektir. Bizler; acımızın ortak olduğunu ve her türlü siyasi düşünce farklılığını bir kenara koyarak bu derin acıyı paylaştığımızı, yüreğimizde hissettiğimizi özellikle ifade ediyoruz. 15 Temmuz’da milletimize ve onun iradesine karşı yapılan FETÖ darbe girişiminde ortaya koyduğumuz milli şuuru, bu terör saldırıları karşısında da göstereceğimizi aziz milletimizin dikkatlerine sunuyoruz. Bizler bu bildiriyi kabul eden Döşemealtı Gençlik Meclisi olarak; devletimizin bekası ve aziz milletimizin huzuru için, terörle mücadelede güvenlik güçlerimizin sonuna kadar yanındayız. Bu terör saldırıları neticesinde şehit olan askerlerimize, polislerimize ve vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Şehit Ailelerimize Allah’tan sabır diliyoruz."