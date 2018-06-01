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01 Haziran 2018 12:19

Döşemealtı güreşçileri kampa girdi

Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı, Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesi kampa girdi.

Döşemealtı güreşçileri kampa girdi

01 Haziran 2018 12:19

1 Ay sürecek kamp Döşemealtı’nda başladı önümüzdeki hafta Korkuteli’nde devam edecek.


Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesi son hazırlık kampına giren Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı Başpehlivanları Döşemealtı’nda yağlı antrenman ve fitnes ağırlıklı çalışmalara başladı. Kampın ikinci adresi iklim bakımından daha serin olan Korkuteli İlçesi olacak.


Antrenör Kemal Yılmaz idaresinde kamp programına başlayan başpehlivanlar, hedeflerinin altın kemer olduğunu söylediler.


Başpehlivan Orhan Okulu, Finike güreşleriyle açtıkları 2018 sezonunun kendisi ve takımı için oldukça başarılı geçtiğine değinerek, “En büyük hedefimiz bu yıl Döşemealtı’na Kırkpınar Altın Kemerini getirmek. Çalışmalarımızı yoğun bir tempoda sürdürüyoruz. Hem moral ve motivasyon hem de güç olarak formdayız” dedi.


Hüseyin Gümüşalan ise, “Geçtiğimiz yıl Kırkpınar’da elde ettiğim başarı ile başpehlivanlığa yükseldim. Bu sezona da çok iyi başladık. En büyük hedefimiz ise Altın Kemeri Döşemealtı halkına armağan etmek” diye konuştu.


Başpehlivan Ali Altun, Tüm İslam Aleminin Ramazan ayını kutlayarak başladığı konuşmasında, “2018 güreş sezonu oldukça iyi geçiyor. Tüm arkadaşlarımızın olduğu gibi benimde hedefim Altın Kemeri Döşemealtına getirmek. Bunun için çalışıyoruz. Herkesin desteği ve duasını istiyoruz” dedi.


Antrenör Kemal Yılmaz , “Kırkpınar güreşleri öncesi son hazırlık kampımıza başladık. Önce Döşemealtı’nda ardından da Korkuteli’nde devam edecek kamp boyunca kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapacağız. Amacımız ilçemize bu sporun heyecanını yeniden yaşatan Belediye Başkanımız Turgay Genç’e Döşemealtı halkına Altın Kemeri hediye etmek” diye konuştu.




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