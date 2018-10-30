Döşemealtı Halk Tiyatrosu; “Bu da Geçer Ya Hu” ile sezon açtı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramında seyirciyle buluşan Döşemealtı Belediyesi Halk Tiyatrosunun performansı izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 95'nci yılının kutlandığı 29 Ekim'de yeni sezon perdelerini açan DHT, Kurtuluş Savaşı'nın hemen öncesinde İstanbul'un işgali sırasında halkın işgalcilere karşı direnişini konu alan “Bu da Geçer Ya Hu” isimli oyunla açtı. İstanbulluların işgal kuvvetlerine karşı direnişleri esprili bir dille sanatseverlerin beğenisine sunan iki perdelik oyunun yönetmenliğini Murat Demirbaş yaptı.

Gala öncesi Yeşilbayır Mahallesinde bulunan Yeşilpark Kültür Merkezi tiyatro severlerin akınına uğradı. İlçenin yanı sıra Antalya ve diğer ilçelerden de çok sayıda vatandaş oyunu izlemek için Döşemealtı'na geldi. Oyun öncesi günün anlam ve önemi nedeniyle tüm konuklara Türk bayrağı dağıtıldı.

Oyunun sonunda sanatseverler DHT oyuncularını dakikalarca ayakta alkışladı. Kimi zaman güldüren, kimi zaman da duygusal anların yaşandığı oyun büyük beğeni topladı. Genel Sanat Yönetmeni Müfit Kayacan, “Bizleri bu özel günde yalnız bırakmayan siz değerli sanatseverlere çok teşekkür ederiz. Belediye Başkanımız Turgay Genç başta olmak üzere emeği geçen tüm belediye çalışanlarına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.