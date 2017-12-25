Döşemealtı halkı tiyatrosunu 25 bin kişi izledi

DHT yeni sezon gösterilerine haftanın 2 günü Yeşilpark Kültür Merkezi’nde devam ediyor. Genel Sanat Yönetmenliğini Müfit Kayacan’ın yaptığı Döşemealtı Halk Tiyatrosu, bir taraftan salon gösterilerine devam ederken diğer taraftan da Ramazan Ayı boyunca çeşitli mahallelere giderek ‘Hoş Bir Seda’ ve ‘İftarlık Komedya’ isimli orta oyunlarını sahneledi.

Mayıs 2016 tarihinde kurulan Döşemealtı Halk Tiyatrosu ilk gösterisini 8 ayrı mahalle de kurulan sahnede ‘Hoş Bir Seda’ isimli oyunla başlattı. DHT Ramazan aylarında bugüne kadar Hoş Bir Seda ve İftarlık Komedya isimli oyunları 77 kez tiyatroseverler ile buluşturdu.

Salon gösterilerine 350 kişi kapasiteli Yeşilpark Kültür Merkezinde devam eden Döşemealtı Halk Tiyatrosu, Entrikalı Dolap Komedyası’nı 22 kez, Dünden Kalan ve Baş Belası isimli oyunları 11 defa, Harikalar Mutfağı isimli çocuk oyununu ise, 17 kez izleyicilerle buluşturdu. DHT, her Cuma büyükler için, Cumartesi günleri de çocuklar için hafta da 2 oyun sahneliyor. DHT bugüne kadar 25 bin kişiyi tiyatro ile buluşturdu.

Kadrosunda; sinema, dizi ve reklam filmlerinde oynayan birbirinden ünlü tiyatrocuları barından Döşemealtı Halk Tiyatrosu, kısa sürede Antalya’nın en çok takip edilen tiyatro grubu haline geldi. DHT’nin oyunlarını izlemeye İlçe dışından da çok sayıda izleyici geliyor. DHT’nin sahne tasarımları Döşemealtı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı Ahşap Atölyesi tarafından kuruluyor.

Döşemealtı halkının tiyatroya olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Müfit Kayacan, “Tiyatromuz ilçenin ilk tiyatrosu olma özelliğini de taşıyor. İzleyici bölgede ki kültür ve sanat eksikliğini DHT ile doldurdu ve bizi çok sevdi. Böyle bir organizasyonu Döşemealtı ile buluşturan Belediye Başkanı Turgay Genç’e çok teşekkür ederim” dedi.

Belediye Başkanı Turgay Genç ise, Döşemealtı Halk Tiyatrosu ile İlçe halkının kültürel ve sanatsal etkinliklerden faydalanabilmesi için önemli bir açığı kapattığını söyledi.