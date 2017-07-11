Döşemealtı Hipodromunun inşaat ruhsatları imzalandı

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Yağca Mahallesi’nde 81 bin 762 metrekare alan arazi üzerine kurulacak hipodrom inşaatının ruhsatlarını imzalayıp yetkililere teslim etti. Başkan Genç, projenin Antalya ve Döşemealtı için hem ekonomik hem de istihdam açısından önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Antalya ve Döşemealtı için son derece önemli bir projenin İlçeye kazandırılması konusunda her türlü desteği ve kolaylığı gösterdiklerini kaydeden Genç, “Öncelikle böylesine güzel projenin başlamasına vesile olduğum için çok mutluyum. Döşemealtı sınırları itibariyle Antalya’nın en büyük merkez ilçesi ve böyle büyük projelerin yapılabileceği tek adres diyebilirim. İmarlı alanlarımızın yüzde 90’a yakın bölümü yatırıma açık. Yeni Antalya Otogarı’nın da İlçemize yapılabilmesi için 100 dönümlük bir alanı otogar yapmak şartıyla Büyükşehir Belediyemize devrettik. Otogarın da Döşemealtı’na gelmesiyle hem kent içi trafiği rahatlayacak hem de bölgemizin sosyal, ekonomik ve istihdam olanağı artacaktır” dedi.

Döşemealtı Hipodromu

Döşemealtı Belediyesi’nin de desteklediği ve her türlü kolaylığı sağladığı Türkiye’nin 10’ncu Hipodromu 2 ayrı pistten oluşuyor. Döşemealtı’na yapılan hipodrom, Veliefendi hipodromundan sonra sentetik zemine sahip ikinci hipodrom olarak projelendirildi. 12 Ay yarışların yapılabileceği Döşemealtı Hipodromunun yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

2 Pistten oluşacak Döşemealtı Hipodromunda; Ahır binaları, at indirme rampası, at kliniği, atölye binası, derin kuyu istasyonu, doping kontrol binası, enerji binası, eyerleme binası, kamera kulesi, kamera platformu, kapalı lonj, kır kahvesi binası, nalbanthane, tribünler ve pansiyonlar giriş binası, su deposu, trafo ve tribün binası yer alıyor.