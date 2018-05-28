Döşemealtı iftar sofraları en uzak mahallelere kuruldu

Döşemealtı Belediyesi geleneksel iftar sofraları ilçenin en uzak mahalleleri olan Dağbeli ve Bademağacı’nda kuruldu. Her iki mahallede de yüzlerce mahalle sakininin aynı anda dua edip, iftarını açtığı gönül sofrasına konuk olan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç vatandaşlarla sohbet edip Ramazan ayını kutladı.

İftarın ardından sahneye gelen Başkan Genç, mahalle halkının Ramazan ayını kutlarken, 4 yılda gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgiler verdi. Mahalle sakinleri daha sonra Döşemealtı Halk Tiyatrosu’nca hazırlanan "Komşu Köyün Delisi" isimli oyununu izledi. 7’den 70’e herkesi kahkahaya boğan oyun vatandaşlardan tam not aldı. Her iki iftar sofrasına Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, Belediye Başkan Yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.