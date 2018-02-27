Döşemealtı kadın futbolcularına milli görev

26 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında Antalya’nın Manavgat ilçesinde 3’lü Hazırlık Turnuvasına katılacak olan U19 Kadın Milli Takımı aday kadrosuna dahil olan Seda Nur İncik ve Esra Manya kampa katıldı. U19 Kadın Milliler, 24 Şubat 2018 Cumartesi günü Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan The Sense De Luxe Hotel’de kampa girdi. U19 Kadın Milli Takımımızın yanı sıra, Polonya ve Slovakya U19 Kadın Milli Takımlarının katılacağı 3’lü Hazırlık Turnuvasının maçları Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksinde oynanacak. Milli Takım kadrosuna katılan Döşemealtı’nın kadın futbolcuları U19 Kadın Milli Takımının Nisan ayında düzenlenecek 2017/2018 UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarında da mücadele edecek.