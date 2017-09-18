Döşemealtı Kaymakamı Cantürk göreve başladı

Mersin’in Anamur ilçesi’nde 2012 yılından buyana görev yapan Cantürk, Döşemealtı Kaymakamlık binası önünde törenle karşılandı. Birim Müdürleri ve daire amirleri tarafından karşılanan yeni Kaymakam Cengiz Cantürk, daha sonra makamına geçti.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, İlçe Emniyet Müdürü Cem Şahiner, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Tunç, İlçede görev yapan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının müdür ve amirlerini kabul eden Kaymakam Cantürk, “Hep birlikte uyum içinde çalışarak Döşemealtı’na hizmet edeceğimizden eminim. Devletin güler yüzünü ve çalışkan yüzünü vatandaşlarımıza göstermeliyiz. Gördüğüm kadarıyla Belediyenin ilçenin gelişimi açısından çok güzel projeleri var” dedi.

Avrupa standartlarında bir ilçe olma yolundayız

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Kaymakam Cantürk’e ilçe hakkında bilgiler verdi. Başkan Genç, “Bütünşehir yasası ile 4 beldenin birleşmesiyle oluşan Döşemealtı kentin en büyük merkez ilçesi. Planlı sahamızda öngörülen nüfus 600 bin. Hızla göç alan ve yaptığımız yatırımlarla çok daha yaşanılabilir bir ilçe haline geldik. İlçenin gelişimi açısından bilinçli ve geleceğe dönük planlar yapıyoruz. Çarpık yapılaşması olmayan Avrupa standartlarında bir ilçe olma yolunda ilerliyoruz” dedi.