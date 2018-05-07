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07 Mayıs 2018 09:37

Döşemealtı Kent Meydanı’nda tiyatro oyunu sahnelendi

Döşemealtı Belediyesi Halk Tiyatrosu (DHT) tarafından sahnelenen “Vatan Kurtaran Şaban” Kent meydanına taşındı.

Döşemealtı Kent Meydanı’nda tiyatro oyunu sahnelendi

07 Mayıs 2018 09:37


Yazlık sinema nostaljisi yaşayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Vatan Kurtaran Şaban isimli oyun iki perde olarak sanatseverlerle buluştu. Haldun Taner’in ölümsüz eserlerinden olan ve Kültür Bakanlığı Müsteşarlığına atanan Şaban ve yardımcısı Mustafa’nın komik icraatlarının anlatıldığı Vatan Kurtaran Şaban oyununu kahkahalarla izleyen vatandaşlar eğlenceli dakikalar geçirdi.


Döşemealtı Halk Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Müfit Kayacan, Kent meydanında bu yılın ilk gösterisine katılan sanatseverlere teşekkür etti.




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