Döşemealtı Nar festivaline hazır

Döşemealtı Belediyesi tarafından geleneksel olarak yapılan Döşemealtı Nar festivali için geri sayım başladı. Bu yıl Nar hasatı başlamadan önce yapılacak olan festival ilçenin en çok nar üretiminin yapıldığı Çığlık stadyumunda saat 19.00’da geçekleştirilecek. Sanatçılar Ayşe Dinçer ve Can Afacan sevilen şarkılarını Döşemealtı halkı için seslendirecek. Ayrıca gecede ses ve ışık gösterisi yapılacak.

Mevsim koşullarına göre Ekim ayının ilk haftası itibariyle hasatına başlanacak nar, bölgenin başlıca geçim kaynakları arasında yer alıyor. Antalya’da en kaliteli nar üretiminin yapıldığı Döşemealtı’nda yaklaşık 600 Nar bahçesi bulunuyor. 8 bin 84 dekar alanda üretimi yapılan Döşemealtı narı, rengi, tadı ve aromasıyla başta Rusya, Almanya ve Hollanda olmak üzere bir çok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Geçtiğimiz yıl 12 bin ton nar üretiminin yapıldığı ilçede bu yıl 15 bin ton rekolte bekleniyor.

Bölgemizin en önemli tarımsal değeri nar

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, çiftçinin her zaman yanında olduklarına değinerek, “İlçemizin en büyük değerlerinden biri olan nar bizim de baş tacımız. Katıldığımız tüm yurt içi ve yurt dışı fuarlarında Döşemealtı narını büyük bir gururla tanıtıyoruz. Ayrıca geleneksel hale gelen festivalle de hasat öncesi en kaliteli nar olan Döşemealtı narını tanıtarak çiftçiye destek olmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Festivalde en iyi nar üreticilerine ödül verileceğini açıklayan Başkan Genç, “Günler öncesinden başvurular alındı. Tarım ilçe Müdürlüğü bünyesinde kurulan komisyon ile en iyi nar üreticilerimizin de belirleneceği festivale tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.