Döşemealtı protokolü halkla bayramlaştı

Ramazan Bayramı nedeniyle bir araya gelen Döşemealtı ilçe protokolü, semt pazarında vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşma törenine, Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, İlçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 11 ayın sultanı Ramazan ayını geride bıraktıklarını belirterek, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı. Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Genç, Döşemealtı’nın her geçen gün daha da geliştiğini vurguladı. Genç, gelişime katkı koymak, ilçeyi geleceğe taşımak adına gece gündüz çalıştıklarını söyleyip, "Hemen hemen bütün projelerimizi tamamladık" dedi.

Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk ise birlik ve beraberlik mesajlarıyla vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

İlçe Protokolü vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra sırasıyla, huzurevi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı ile kent girişi kontrol noktasındaki güvenlik güçlerini ziyaret etti.