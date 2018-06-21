Döşemealtı TOKİ konutlarına raylı sistem müjdesi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Döşemealtı Çıplaklı’daki TOKİ konutlarında vatandaşlarla bir araya geldi. Hizmet ve projelerini anlatan Türel, TOKİ sakinlerinin sorunlarını dinledi. Seçim zamanlarında söz verip, sonra sözünü unutup giden siyasetçilerden olmadığını belirten Başkan Türel, “Biz söz verdiysek o sözün gereği yerine gelir. Size balkon sözü vermiştim. Bu probleminin çözülmesi hukuken kolay bir iş değildi. İzinlerini almak senelerimizi aldı. Bütün bu hukuki süreci tamamlayarak buranın ihalesini gerçekleştirdik” dedi.

8 milyona mal olacak

Yapımına başlanan TOKİ konutlarına balkon projesinin yaklaşık 8 milyon liraya mal olacağını belirten Türel, “8 milyon deyip geçmeyin. Bir katlı kavşak maliyetidir. İkinci husus buradaki caminin terfi hattı sorununu da çözüyoruz. İhalesini yarın yapıyoruz. Eylül’de biter. Söz verdiğimiz gibi doğal gazı da getirdik” diye konuştu.

Menderes Türel şöyle devam etti: “Hatırlayın 2009’da size bedava elektrik diyenler oldu bedava elektrik gördünüz mü Antalya’da. Suyu en ucuz bırakmıştık bir geldik suyu en pahalı hale getirmişler. Göreve geldik yine en ucuzlar arasına getirdik. Bedava elektrikten vazgeçtik eldeki bulgurdan olduk. Biz herkese bedava elektrik demedik ama çiftçinin sulama suyunda elektrik bedava olacak dedik ve işte onu başardık şimdi. 7 bin 550 çiftçimiz, sulama suyunda elektriği bedava kullanıyor.”

Raylı sistem TOKİ’ye uzanacak

Başkan Menderes Türel, 2019’da aday olup tekrar seçilmesi halinde 4. Etap Raylı Sistem Projesi’ni hayata geçireceklerini, raylı sistemin TOKİ konutlarına kadar uzanacağını müjdeleyerek, “Destek sizden hizmet bizden” dedi.