Döşemealtı TOKİ sakinleri iftar sofrasında buluştu

Döşemealtı Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Ramazan ayı gönül sofrası TOKİ Parkı’nda kuruldu. İftar yemeğine katılan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, vatandaşları selamlayıp, onlarla sohbet etti. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte iftarı vatandaşlarla birlikte açan Başkan Genç, tiyatro öncesi vatandaşlara seslendi.

İftar sofralarının geleneksel hale geldiğini kaydeden Genç, "Görevde 4. yılı tamamladık. Döşemealtı, Antalya’nın geleceği ve markası olacak sloganıyla yola çıkmıştık. Ekibimle gece gündüz çalışarak vaatlerimizi yerine getirmeye çalıştık. 600 kilometre yol yaptık. Parke tesisimizi kurduk. Araç parkımızı genişlettik. Antalya’nın en fazla yol üreten belediyesi noktasına geldik. İlçeye 50’in üzerinde park kazandırdık. Eğitimden, sağlığa, alt yapıdan üst yapıya 100’e yakın projeyi henüz 4ncü yılımızda tamamlayarak en fazla proje üreten belediye olduk" dedi.

17 mahallede “Komşu Köyün Delisi” isimli orta oyununu sahnelemesi planlanan Döşemealtı Belediyesi’nin Halk Tiyatrosu, ilk oyununu TOKİ’de sahneledi. Tiyatro, izleyicilerden tam not alırken, ayakta alkışlandı.