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04 Aralık 2017 12:30

Döşemealtılı girişimci kadının başarısı

Antalya’nın Döşemealtı ilçesi’nde yaşayan ev kadını Hamide Özdemir, eşinin de desteğiyle iş yaşamına atıldı.

Döşemealtılı girişimci kadının başarısı

04 Aralık 2017 12:30

3 farklı sektörde onlarca kişiye istihdam sağlayan Özdemir, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu tarafından ödüle layık görüldü.


Döşemealtı’nın Yeniköy Mahallesi’nde yaşayan Hamide Özdemir, 2006 yılında emlakçılığa adım attı. Aynı yıl 3. kızı dünyaya gelen Hamide Özdemir, bir taraftan evini çekip çevirirken diğer taraftan da yeni başladığı emlakçılık sektöründe ilerlemeye başladı.



Farklı sektörlere atıldı


Halen emlakçılık üzerine çalışmasını sürdüren Özdemir, kazancı kendisini tatmin etse de farklı sektörlere de ilgi duymaya başladı. İş hayatında her geçen gün başarısını artıran Hamide Özdemir, insanların eğlenip vakit geçirebileceği bir yatırıma girmeye karar verdi. 2010 yılında halı saha ve kafeterya işletmesini kurdu. Hamide Özdemir, insanları doğal ve sağlıklı ürünlerle buluşturmak için geçtiğimiz yıl pekmez, nar ekşisi gibi ürünlerin üretildiği bir tesis kurdu. Bu alanda da başarısını gösteren Özdemir, kadın girişimcilere örnek oldu. Hamide Özdemir, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu 2017 yılı ’Yöresinde Fark oluşturan Kadın’ kategorisinde ikincilik ödülü aldı.



En büyük desteği ailesi


İş hayatında en büyük desteği eşi ve çocuklarından aldığını ifade eden Hamide Özdemir, “Kadınların her işi başarabileceğinin örneklerinden birisiyim. Kadın iyi bir anne olabileceği gibi, hem başarılı bir iş kadını hem de iyi bir eş olabilir. Başarmak için dik durmak, çok çalışmak, amaç edinmek ve bu amaçlar doğrultusunda ilerlemek gerekiyor. İş hayatına girmek, orada tutunmak zaten zordur. Kadın girişimci olarak bunu başarmak ise daha da zordur. Ben bütün bu zorlukları başardım, kararlı olan her kadın girişimcinin de yılmadan sonuca ulaşacağına inanıyorum. TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu tarafından aldığım bu ödülü bölgemde iş hayatına katılmak isteyen kadın girişimcilere örnek olmasını diliyorum" dedi.




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