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02 Mayıs 2018 12:54

Döşemealtı’na 4 yılda 107 kilometre asfalt

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Döşemealtı ilçesinde 4 yılda yapılan asfalt toplamı 107 kilometreye ulaştı.

Döşemealtı’na 4 yılda 107 kilometre asfalt

02 Mayıs 2018 12:54

Ekipler, son olarak Ekşili mahallesinin grup yolunu yeniliyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın Döşemealtı ilçesindeki asfalt yatırımları sürüyor. İlçedeki mahallelerin neredeyse tüm grup yallarını sıcak asfaltla buluşturan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri son olarak 2.5 kilometre uzunluğundaki Ekşili grup yolunda çalışma başlattı. Altyapısı bozuk olan yolun büyük bir bölümü sökülüyor. Ekipler ihtiyaç duyulan yerlere büz koyuyor. Dolgu malzemesi serilen yol sıkıştırılıyor. Bu çalışmaların ardından yol asfalta hazır hale gelecek.



107 kilometre asfalt


Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir, Ekşili Mahalle Muhtarı Yusuf Gözel ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Akdemir ve Gözel yol üzerinde çalışmalar hakkında bilgi aldı. İsa Akdemir, Döşemealtı’nı konforlu ulaşımla buluşturmaya devam ettiklerini belirterek, ilçede 4 yılda 51 kilometresi sıcak, 56 kilometresi sathi olmak üzere toplam 107 kilometrelik asfalt çalışması yaptıklarını anlattı. Akdemir, 41 kilometre stabilize yol çalışması , 149 kilometre de greyderli bakım gerçekleştirdiklerini belirtti.




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