Döşemealtı'nda Alzheimer hastalığı konuşuldu

Döşemealtı Belediyesi Meclis salonunda yapılan seminerde Akdeniz Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Ebru Barcın, hasta yakınları ve katılımcılara Alzheimer hastalığı, risk faktörleri, hastalıktan nasıl korunulabilir?, davranış problemleriyle nasıl başa çıkılabilir? Konularını anlattı. Seminere belediye personelinin yanı sıra vatandaşlarda ilgi gösterdi.

Hasta yakınlarıyla soru cevap yoluyla iletişiminde kurulduğu seminerde konuşan Doç. Dr. Barcın, Alzheimer'in erken, orta ve ileri evreleri bulunduğunu söyleyerek, “Bu hastalık kişilerin hafıza, dil, görsel ve mekansal yetenekler gibi birden çok yetisini kaybederek hayatlarını eskisi gibi sürdürememelerine neden oluyor. Alzheimer'in erken evresinde depresyon, yeni olan olayları unutma, günlük işlevlerde hafif düzeyde kayıp, orta evrede davranış bozukluğu çok ciddi bir bulgu olarak karşımıza çıkıyor. İleri evrede ise hastalar kişisel bakımları da dahil tüm günlük işlerinde bakıma muhtaç yada yatağa bağımlı hale gelebiliyor” diye konuştu.

Barcın Alzheimer'in sadece ileri yaşta değil genetik nedenlerden dolayı erken yaşlarda da görülebileceğine dikkat çekti.